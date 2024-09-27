نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نزول طاقم التحكيم لمعاينة الملعب قبل بداية لقاء السوبر الافريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر جماهير الكرة المصرية بطولة السوبر الأفريقي والتي تجمع بين الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا والزمالك بطل الكونفدرالية الأفريقية.

نزول طاقم التحكيم لمعاينة الملعب

ويستعد طاقم تحكيم المباراة بقيادة الليبي معتز الشلماني بمعاينة أرض الملعب "المملكة أرينا" والذي يستقبل المباراة المرتقبة.

ويقود المباراة للحكم الليبي معتز الشلماني ويعاونه م عطية محمد مساعد أول والتونسي خليل الحساني مساعد ثان.

ويخوض الأهلي مباراته بطلا لدوري أبطال إفريقيا والذي حسمه على حساب الترجي بهدف سجله رامي ربيعة ليضمن المارد الأحمر اللقب الثاني عشر في تاريخه.

وعلى الجانب الاخر يدخل الزمالك المباراة بصفته صاحب لقب كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية الأفريقية"، بعد التفوق على نهضة بركان بهدف نظيف سجله أحمد حمدي في مباراة الإياب والخسارة ذهابا بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية العاشرة بتوقيت الإمارات.