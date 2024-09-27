نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تيفو الزمالك يبهر الجميع قبل انطلاق مباراة القمة أمام الأهلي في السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت جماهير الزمالك برفع تيفو به أبرز اللاعبين التي يشجعونهم، قبل انطلاق صافرة بداية أحداث مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي، والمقرر لها في التاسعة مساء اليوم باستاد المملكة أرينا.

وحرصت جماهير الزمالك على رفع اللافتات المثيرة في ملعب اللقاء أملم الأهلي: "حناجرنا ابدا لن تصمت.. مجدنا محال أن يسقط".

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبدالمجيد - حمزة المثلوثي – محمود بنتايك.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - ناصر ماهر - عبدالله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي ومصطفى الزناري ومحمد حمدي ومحمد شحاتة وزياد كمال ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وكونراد ميشالاك وعمر فرج وناصر منسي.