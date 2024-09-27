رونالدو وأنجيلو يقودان النصر لعبور الوحدة في دوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الفوز أمام نظيره الوحدة بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب "الأول بارك"، وذلك في إطار الجولة الخامسة من بطولة دوري روشن السعودي 2024-2025.

أحداث مباراة النصر والوحدة في الدوري السعودي

منع القائم الأيسر للمرمى الهدف الأول لصالح النصر في الدقيقة 35، بعد تسديدة رائعة من ويسلي جاسوفا من داخل منطقة الجزاء.

وتمكن أنجيلو جابرييل من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح النصر في الدقيقة 41، بعد تمريرة من ساديو ماني إلى زميله أنجيلو الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد الأخير تسديدة رائعة، مرت من فوق الحارس وسكنت الشباك.

ونجح كريستيانو رونالدو في تسجيل الهدف الثاني لصالح النصر في الدقيقة 56 عن طريق ركلة جزاء، نفذها رونالدو بتسديدة قوية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح النصر في الدقيقة 81، سجله ساديو ماني، وذلك لوجود تسلل على كريستيانو رونالدو الذي مرر الكرة لزميله ماني.

ترتيب فريقي النصر والوحدة في الدوري السعودي

يحتل النصر وصافة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 11 نقطة بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في لقاءين، فيما يحتل فريق الوحدة المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في أخرى وخسارة ثلاثة لقاءات.