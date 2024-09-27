نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوكلاري: لا أستطيع تحديد من سيتوج بالسوبر الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال لويس فيليبي سكولاري، المدير الفني السابق لمنتخب البرازيل، إنه لا يستطيع تحديد من سيتوج بلقب السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك وإحراز اللقب.

وأكد سكولاري، في تصريحات تلفزيونية، أنه لا يوجد فريق مرشح للتتويج بالبطولة، ولا يستطيع تحديد هذا الأمر، لكن المتمركز وصاحب المراقبة الجيدة، والأعلى بدنيًا، سيتوج باللقب.

وأضاف مدرب البرازيل السابق: “تلك المباريات لا تُحسم إلا داخل الملعب، والفريق صاحب الهدوء والتركيز داخل الملعب، هو من سيقوم بإحراز اللقب، وفي كل حال نتمنى أن تكون مباراة ممتعة للجماهير”.

ويلتقي الأهلي نظيره الزمالك، مساء اليوم الجمعة على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية، في نهائي كأس السوبر الإفريقي.