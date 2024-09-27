نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاتحاد الرسمي أمام الخليج في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفرنسي لوران بلان مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق الخليج بعد قليل بستاد الجوهرة المشعة في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة 5 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الاتحاد والخليج

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد والخليج مساء الجمعة في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الاتحاد أمام الخليج

حراسة المرمى: رايكوفيتش

خط الدفاع: العمري، كادش، الشنقيطي، ميتاي.

خط الوسط: فابينيو، كانتي، عوار.

خط الهجوم: ديابي، بيرجوين، بنزيما.

ترتيب الاتحاد والخليج

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثاني كوصيفا بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعد تحقيق ثلاثة فوز ولم يتعادل وخسر لقاء بينما يأتي الخليج في المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط حيث انتصر بلقاء وتعادل مرة وهزم مرتين.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والخليج

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.