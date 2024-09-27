نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السوبر الإفريقي.. نزول لاعبو الزمالك لمعاينة الملعب وتحية الجماهير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دقائق قليلة تفصلنا عن انطلاق صافرة بداية مباراة السوبر الأفريقي والتي تجمع بين الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا والزمالك بطل الكونفدرالية الأفريقية.

ويعاين لاعبو الزمالك أرض الملعب وسط دعم جماهيري كبير من الحاضرين في المباراة وهتافات تحفيزية من أجل حصد اللقب.

ويأمل الزمالك في مصالحة جماهيره بعد فقدان لقب الدوري المحلي ووداع كأس مصر على يد طلائع الجيش.

وكانت آخر ألقاب بطولة الزمالك على حساب الترجي في عام 2018.

موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية العاشرة بتوقيت الإمارات.