نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. نزول لاعبو الأهلي لمعاينة أرضية الملعب وتحية الجماهير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر المملكة أرينا بطولة السوبر الأفريقي والتي ستجمع بين الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا والزمالك بطل الكونفدرالية الأفريقية.

ويعاين لاعبو الأهلي أرض الملعب قبل المباراة، كما استقبلتهم الجماهير بهتافات مثيرة وقوية دعما وتحفيزا للفريق قبل خوض المباراة.

ويأمل الأهلي في إضافة لقب قاري جديد في تاريخه من أجل الوصول لرصيد 9 ألقاب.

وكان الأهلي قد خسر اللقب الأخير أمام اتحاد العاصمة الجزائري بعد السقوط بهدف نظيف.

موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية العاشرة بتوقيت الإمارات.