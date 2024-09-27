نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السوبر الأفريقي.. "بالفيديو" التحضيرات النهائية قبل مباراة الليلة داخل المملكة أرينا (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات المملكة أرينا ملعب السوبر الأفريقي في أبهى حلة وذلك استعدادا لانطلاق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

ويتوافد الجماهير على ملعب المباراة ليستمتعوا بمشاهدة قطبي الكرة المصرية في محفل دولي كبير.

ويخوض القطبين الديربي الثاني على التوالي في الرياض، بعد خوض نهائي نسخة كأس مصر على ملعب الأول بارك.

أبرز المعلومات عن المملكة أرينا

وحقق الملعب رقمين قياسيين حيث بات أكبر ملعب كرة قدم مغلق في العالم وفقا للمساحة التي وصلت إلى 37991 مترا مربعا.

كما بعد هو الأكبر من ناحية السعة الجماهيرية لملعب مغلق، حيث يتسع لقرابة 26 ألف متفرج وفقا لما يذكره نادي الهلال على موقعه الرسمي.

وأقيمت أولى المباريات عليه عقب الافتتاح في التاسع والعشرون من يناير الماضي جمعت بين الهلال وانتر ميامي الأمريكي.

موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية العاشرة بتوقيت الإمارات.