بيراميدز يُقرر خوض معسكر إعداد مغلق فى تركيا استعدادًا للموسم الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - قرر مسؤولو نادي بيراميدز إقامة معسكر إعداد خارجي استعدادًا للموسم الكروي الجديد، المقرر انطلاقه نهاية شهر أكتوبر المقبل.

موعد بداية معسكر بيراميدز الخارجي

سيبدأ المعسكر في تركيا في 4 أكتوبر، ويمتد على مدار 13 يوما، سيخوض من خلاله عدد من المباريات الودية، وذلك من أجل الاستعداد للموسم الجديد.

ويقترب بيراميدز من الحصول على التصنيف الثاني في الأندية المتأهلة لدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، بناء على تصنيف آخر خمس سنوات من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

من جهته، تأهل الأهلي للتصنيف الأول بصفته حامل اللقب في النسخة الماضية، مما يزيد من احتمالية مواجهته لبيراميدز في دور المجموعات، إذا وقع الفريقان في مجموعة واحدة بعد القرعة المقررة في 7 أكتوبر.

تأهل بيراميدز لدور المجموعات للموسم الثاني على التوالي بعد فوزه على الجيش الرواندي بثلاثة أهداف مقابل هدف في القاهرة، بعد التعادل في الذهاب 1-1.

أما الأهلي، فقد ضمن مكانه في دور المجموعات بعد انتصاره على جورماهيا الكيني بثلاثة أهداف نظيفة في إياب دور الـ32، حيث انتهت مباراة الذهاب أيضًا بفوز الأهلي بنفس النتيجة.

ويسعى فريق بيراميدز المرتشي مؤخرا بلقب بطولة كأس مصر، إلى الاستعداد الجيد خلال المعسكر، وذلك من أجل المنافسة على البطولات، التي سيشارك بها في الموسم الجديد.