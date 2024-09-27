نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا يعلن نهاية موسم نجم مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، عن غياب لاعبه الإسباني رودري عن الملاعب حتي نهاية الموسم الجاري، بعد الإصابة التي لحقت به في مواجهة أرسنال.

مدرب مانشستر سيتي: رودري يغيب لنهاية الموسم

وعجز لاعب مانشستر سيتي على إثرها عن استكمال اللقاء، ليخرج ويحل محله ماثيو كوفاستيش في الدقيقة 21 من زمن المباراة.

وقال بيب جوارديولا في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة "لسوء الحظ، حصل رودري على أسوأ نتيجة".

وأضاف "خضع لعملية جراحية هذا الصباح، الرباط الصليبي الأمامي وبعض الغضروف المفصلي، انتهى هذا الموسم بالنسبة لرودري".

وأختتم مدرب المان سيتي حديثه عن لاعبه الإسباني رودري، قائلًا "في الموسم المقبل، سيكون هنا".

ويستعد مانشستر سيتي لملاقاة نظيره نيوكاسل يونايتد، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا، ضمن فعاليات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".