نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة الزمالك الجديدة تقود الجبهة اليسرى في نهائي السوبر الإفريقي.. ليس محمد حمدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الدفع بمحمود بنتايج في التشكيل الأساسي خلال مباراة السوبر الأفريقي المرتقبة أمام الأهلي، والتي ستقام اليوم الجمعة، حيث سيتولى بنتايج مسؤولية قيادة الجبهة اليسرى.

وأفادت مصادر خلال تصريحات صحفية، أن فرص بنتايج ازدادت بشكل ملحوظ في الساعات الأخيرة قبل المباراة، مما جعله الخيار الأنسب لهذه المهمة الهامة.

وكان الزمالك قد أنهى تدريباته مساء أمس على ملعب نادي الشباب السعودي، استعدادًا لهذه المواجهة المهمة ضد الأهلي في السوبر الأفريقي.

وفي سياق متصل، فقد تحدث سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي خلال تصريحات تليفزيونية قائلا: "لدي معلومة غير مؤكدة، بأن محمود بنتايج هو من سيقود الجبهة اليسرى للفريق".