نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعضاء الزمالك يشيدون بأكاديمية السباحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك، سعادتهم بمستوى أكاديمية السباحة التي تتولى تدريب أبناء الأعضاء في الفترة الأخيرة.

إشادة أعضاء الزمالك بأكاديمية السباحة

تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، مع الأكاديمية من أجل تطوير مدارس تعليم السباحة بالحمامات في النادي وتقديم أفضل خدمة لأعضاء النادي.

ويتولى مهمة الإشراف على الأكاديمية، كلًا من؛ شريف الشيخ رئيس جهاز ألعاب الماء بالنادي، والدكتور وائل توفيق رئيس جهاز السباحة، والدكتور نادر توفيق المدير الفني للسباحة، بالإضافة إلى إيهاب محروس مدير الأكاديمية، وكابتن أمنية رضا مساعد مدير الأكاديمية.

ويحرص مشرفو الأكاديمية، على تنفيذ كافة مطالب أولياء الأمور التي تتناسب مع المصلحة العامة للقطاع والنادي الأبيض.