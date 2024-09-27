نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسماء.. قائمة الزمالك النهائية في نهائي كأس السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختار المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك، قائمة تضم 20 لاعبًا لمواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر الإفريقي، الذي سيقام اليوم في الساعة التاسعة مساءً على ملعب المملكة أرينا.

قائمة الزمالك لمباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي:

حراسة المرمى: محمد عواد، محمود الشناوي.

خط الدفاع: حسام عبدالمجيد، محمد حمدي، عمر جابر، حمزة المثلوثي، محمود بنتايك، محمد شحاتة، مصطفى الزناري.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، زياد كمال، عبدالله السعيد، ناصر ماهر، كونراد ميشالاك، محمود عبدالرازق شيكابالا، مصطفى شلبي.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، سيف الدين الجزيري، عمر فرج، حسام أشرف.



يُذكر، أن المدرب البرتغالي جوميز، قرر استبعاد حارس المرمى محمد صبحي من القائمة، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، ودخل محمود الشناوي بدلا منه.