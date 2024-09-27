بقيادة رونالدو.. تشكيل النصر الرسمي لمواجهة الوحدة في دوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ستيفانو بيولي، المدير الفني لنادي النصر، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الوحدة في المباراة التي ستقام مساء اليوم الجمعة على ملعب "الأول بارك"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري روشن السعودي 2024-2025.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة النصر والوحدة في تمام الساعة 6:20 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، 7:20 مساءً بتوقيت الإمارات، 3:20 عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل النصر الرسمي لمواجهة الوحدة في الدوري السعودي

حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، إيمريك لابورت، سالم النجدي.

خط الوسط: عبد الله الخيبري، أوتافيو، أنجيلو جابرييل.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ويسلي جاسوفا، ساديو ماني.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الوحدة في الدوري السعودي

يمكنكم مشاهدة مباراة النصر ضد الوحدة مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC XTRA 2HD، بتعليق فهد العتيبي.