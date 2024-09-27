نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرتيتا يكشف عن تطورات حالة مصابي آرسنال.. ويؤكد على علاقته الوطيدة بجوارديولا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استهل المدير الفني لنادي آرسنال، ميكيل أرتيتا، مؤتمره الصحفي الذي عُقد اليوم الجمعة بالحديث عن آخر المستجدات المتعلقة بحالة الإصابات في صفوف فريقه، وذلك قبل المواجهة المنتظرة ضد ليستر سيتي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي آرسنال وليستر سيتي غدًا السبت في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

رايا وبن وايت وتيمبر

عند سؤاله عن مدى جاهزية حارس المرمى ديفيد رايا للمشاركة في مباراة الغد، أجاب أرتيتا: "علينا الانتظار لمدة 24 ساعة لنرى إذا كان رايا في حالة جيدة. المسألة ليست مسألة مخاطرة، بل تتعلق بجاهزية اللاعب وقدرته على اللعب. سنتخذ القرار النهائي غدًا".

وبالنسبة لحالة المدافع بن وايت واللاعب يورين تيمبر، قال أرتيتا: "تمكن تيمبر من المشاركة في تدريبات اليوم، وهذا يعني أنه سيكون متاحًا للمباراة. نأمل أن يكون بن وايت أيضًا جاهزًا".

تعافي ميكيل ميرينو

وعند الحديث عن حالة ميكيل ميرينو وإصابته في الكتف، أوضح أرتيتا: "غدًا سيكون من المبكر تقييم حالته بدقة، ولكن الأسبوع المقبل سنرى كيف تسير الأمور. لقد شارك في تدريبات جزئية اليوم، وكان يعمل بجد وبدا في حالة جيدة، ولكن الأهم هو شفاء العظام".

التعامل مع غياب أوديجارد

وعن كيفية تعامل الفريق مع غياب القائد مارتن أوديجارد، قال أرتيتا: "لو طُلب مني قبل بداية الموسم التعامل مع مثل هذا الوضع، ومع الجدول الزمني الذي نواجهه، والعديد من المباريات خارج ملعبنا، لقلت إنني سأكون راضيًا جدًا عن أدائنا حتى الآن".

وأضاف: "أوديجارد لاعب مؤثر في الفريق، ولكننا فقدنا العديد من اللاعبين الآخرين أيضًا. الفريق تعامل بشكل رائع مع هذا الغياب بفضل المجموعة المميزة التي لدينا، حيث تولى العديد من اللاعبين أدوارًا قيادية مختلفة، وأنا سعيد جدًا بذلك".

علاقته بجوارديولا

وعند سؤاله عن حديثه مع بيب جوارديولا بعد المباراة الأخيرة التي جمعت بين آرسنال ومانشستر سيتي، علق أرتيتا قائلًا: "أحب وأحترم بيب بشدة. هو شخص مميز بالنسبة لي وأقدّر كل ما يفعله مع فريقه. نحن نتنافس في الرياضة، لكن ذلك لا يؤثر أبدًا على علاقتنا الشخصية".

وأكمل: "إذا كان علينا أن نفسد علاقتنا الشخصية بسبب نتيجة مباراة، سواء كان التعادل أو الفوز، فذلك لن يحدث أبدًا. لقد خسرنا أمامهم مرات عديدة، ولو كان هذا يؤثر على علاقتي بجوارديولا، لما تحدثت معه مرة أخرى. الرياضة لن تعترض طريق صداقتنا".