نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فليك يزف بشرى سارة لجمهور برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة، عن نبأ سار للجماهير وذلك خلال حديثه في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة فريقه المرتقبة أمام أوساسونا في بطولة الدوري الإسباني.

فليك: دي يونج يتحسن.. وجافي بخير

قال فليك، إن لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج يواصل تقدمه في البرنامج التأهيلي الذي يخضع له بالوقت الحالي، ويقترب من العودة للمشاركة مع برشلونة.

وصرح فليك، حول فرينكي دي يونج: "أرى الكثير من الأشياء الجيدة في التدريبات، أنا سعيد بتقدم فرينكي وجافي أيضًا بخير".

وتابع فليك: "إنهم يزيدون من وتيرة العمل، ويمكنهم مساعدتنا، سنرى موقفهما في الأسبوع المقبل".

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة أوساسونا، غدًا السبت 28 سبتمبر، في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني.