نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لويس دياز يصف مدربه بـ "الرائع" ويكشف سر تطور مستواه في الفترة الأخيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الكولومبي لويس دياز لاعب ليفربول الإنجليزي، عن سعادته بالمستوي الذي يقدمه مع الفريق في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنه يرغب في الفوز بكافة البطولات المتاحة مع الريدز في الموسم الحالي.

وتحدث لويس دياز في تصريحات صحفية لشبكة سكاي نيوز، قائلًا "أشعر الآن بالهدوء والسعادة، أستمتع حقًا بالطريقة التي تجعلني بها كرة القدم أشعر، لطالما شعرت بهذه الطريقة بالطبع، أحاول دائمًا الاستمتاع بها وأحاول اللعب بابتسامة عندما أخرج إلى الملعب، وإن كان ذلك بجدية، مع العلم أن لدي مهمة يجب أن أقوم بها".

لويس دياز: سنحاول الفوز بكل بطولة نشارك فيها هذا الموسم

وأضاف لاعب ليفربول "أنا في كامل تركيزي، يتعين علي أن أكون أفضل، ويتعين علينا أيضًا أن نكون أفضل كفريق، وآمل أن نتمكن من تحقيق كل ما نسعى إلى تحقيقه".

وأكمل دياز "أحاول دائمًا العثور على الركض القطري، والمواجهة واحدًا لواحد مع حارس المرمى. هذه الركض والمواجهات واحد لواحد هي تخصصي".

وواصل نجم ليفربول حديثه، قائلًا" أعتقد أن جلسات التدريب تساعدني كثيرًا، كما أن الثقة التي يمنحها لي المدرب والفريق عندما يلعب الجميع بشكل جيد وتسير الأمور على ما يرام".

وعن مدربه أرني سلوت، قال دياز "كان رائعًا منذ اليوم الأول الذي وصل فيه وكان بيننا تواصل، العلاقة كانت ولا تزال جيدة حقًا، إنه منتبه جدًا للأشياء التي تحتاج إلى تحسينها، ولكنه سيشيد بك أيضًا على الأشياء الجيدة التي تقوم بها، إنه مدرب جيد في هذا الصدد. إنه يضع خططًا جيدة للمباريات ويمكنك أن ترى ذلك ينعكس في نتائجنا، لقد أظهرنا الكثير من الجودة في مبارياتنا القليلة الأولي".

وأختتم حديثه، قائلًا " سنحاول الفوز بكل بطولة نشارك فيها هذا العام، هذا ما نعمل من أجله، وهذا ما يريده المدرب وما نريده نحن، لأننا لم ننجح في العام الماضي، هذا العام، علينا أن نحاول التنافس على كل شيء".

وشارك الكولومبي لويس دياز مع الريدز هذا الموسم، في 5 مباريات، أحرز خلالهم خمسة أهداف، وصنع تمريرة حاسمة وحيدة.

ويواجه ليفربول نظيره وولفرهامبتون غدًا السبت، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، علي أرضية ملعب مولينيو، ضمن فعاليات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البربميرليج".