نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روي فيتوريا يحدد موقفه من تدريب أهلي جدة.. ولامبارد في الصورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب البرتغالي روي فيتوريا، المدرب السابق لمنتخب مصر، من تولي مسؤولية تدريب أهلي جدة السعودي، ليحل محل الألماني ماتياس ياسله، الذي من المتوقع إقالته في الأيام المقبلة.

فيتوريا يوافق على تدريب أهلي جدة

وحسبما أفادت صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن فيتوريا قد أبدى استعداده وموافقته على تولي قيادة أهلي جدة، خلال الفترة القادمة.

كما ذكرت الصحيفة أن الأهلي يجري مفاوضات مع الإنجليزي فرانك لامبارد، في ظل الغضب الذي أعقب الخسارة الأخيرة 2-1 أمام الجندل، والتي أدت إلى خروج الفريق من كأس الملك.

وأضافت أن فرص فيتوريا تتفوق على لامبارد، بفضل خبرته الواسعة وسيرته التدريبية المميزة، حيث حصل على ألقاب عدة، بينما لم يتمكن لامبارد من تحقيق أي ألقاب خلال قيادته لتشيلسي وإيفرتون.

يذكر، أن فيتوريا بدأ مسيرته بتحقيق لقب كأس البرتغال مع فيتوريا جيماريش في موسم 2012-2013، قبل أن يقود بنفيكا بين 2015 و2019، حيث توج بستة ألقاب.

وتولى روي فيتوريا، قيادة النصر في يناير 2019، حيث تمكن من تحقيق لقب الدوري السعودي لموسم 2018-2019 وكأس السوبر السعودي في 2019.

ورحل عن النادي في ديسمبر 2020، ليقود فريق سبارتاك موسكو حتى ديسمبر 2021، ثم تولى تدريب منتخب مصر الوطني من يوليو 2022 حتى فبراير 2024.