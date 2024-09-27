عبد الواحد السيد يُحفز لاعبي الزمالك قبل مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

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أحمد جودة - القاهرة - قام عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، بتحفيز لاعبيه قبل المواجهة المرتقبة ضد الأهلي، المقررة في التاسعة مساء اليوم على ملعب المملكة أرينا في السعودية ضمن كأس السوبر الإفريقي.

ووفقًا لمصدر داخل الفريق، فقد استخدم عبد الواحد مجموعة الفريق على واتس آب لتشجيع اللاعبين على تحقيق الفوز بالسوبر الإفريقي، وذلك كوسيلة للرد على المشككين في قدراتهم.

كما أكد مدير الكرة، على أهمية بداية الموسم بشكل قوي، مشددًا على ضرورة الفوز بالبطولة لتأكيد رغبة الفريق في المنافسة على جميع الألقاب وتعويض الجماهير عن خسارة الدوري والكأس في الموسم الماضي.

يستهدف الزمالك تحقيق لقبه الخامس في السوبر الإفريقي، حيث فاز بالبطولة سابقًا في 1994 و1997 و2003 و2020.