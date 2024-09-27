غموض موقف نجم ريال مدريد من خوض الديربي

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أحمد جودة - القاهرة - يُحيط الغموض بموقف الفرنسي إدوارد كامافينجا لاعب وسط ريال مدريد، من خوض مباراة الديربي المرتقبة ضد أتلتيكو مدريد في بطولة الدوري الإسباني، الأحد المقبل.

موقف كامافينجا من مباراة ريال مدريد وأتلتيكو

أفادت صحيفة “آس” الإسبانية بإن كامافينجا قد تواجد في جزء من مران ريال مدريد اليوم الجمعة، ولكن موقفه من مباراة الديربي غير محدد.

وذكرت الصحيفة الإسبانية إن الفرنسي كامافينجا لا يزال يضع ضمادة على مكان الإصابة، وغدًا سوف يتم تقييم حالته من أجل تحديد ما إذا كان جاهز من أجل مباراة الديربي أم لا.

ويخوض فريق ريال مدريد، مباراة أتلتيكو في إطار ديربي الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني.

وتقام مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشرة بتوقيت أبوظبي.