عاجل.. استبعاد ثلاثي من قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي

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أحمد جودة - القاهرة - قرر المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، استبعاد ثلاثة لاعبين من قائمة الفريق المشاركة في مباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك، المقررة مساء اليوم على ملعب المملكة أرينا.

استبعاد ثلاثي من قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي

وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يحق لكل فريق الاعتماد على 20 لاعب فقط في مثل هذه المباريات.

استبعد مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، ثلاثة لاعبين من القائمة النهائية للفريق لمواجهة الزمالك، بعد أن كانت تضم 23 لاعبًا، ليصبح العدد النهائي 20 لاعبًا وفقًا للوائح البطولة، وهم «حمزة علاء، عمر الساعي، يوسف أيمن».

واختتم النادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء الخميس، استعدادًا لمواجهة الأهلي في نهائي السوبر الأفريقي.

وجاءت قائمة الأهلي الموجودة في الرياض كالتالي:

حراس المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

الدفاع: أشرف داري، ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله، محمد هاني، رامي ربيعة، عمر كمال عبد الواحد، يوسف أيمن.

الوسط: أكرم توفيق، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، مروان عطية، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا، رضا سليم، عمرو السولية، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر، عمر الساعي.

الهجوم: وسام أبو علي، محمود عبد المنعم كهربا.