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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول الإنجليزي، عن مستقبل الثلاثي محمد صلاح وفيرجيل فان ديك وألكسندر أرنولد مع الفريق.

مدرب ليفربول يتحدث عن مستقبل صلاح مع الفريق ويشيد بـ دياز ويعلن عودة أليسون

وقال أرني سلوت في تصريحات صحفية لمباراة ولفرهامبتون، صباح اليوم، "أنا سعيد جدًا لأن هؤلاء اللاعبين الثلاثة موجودون في فريقي في الوقت الحالي، هناك الكثير من المباريات التي ستلعب هذا الموسم، أنا سعيد حقًا لأن هؤلاء اللاعبين الثلاثة موجودون في فريقي ويمكنني اختيارهم، دعونا نرى ما يحمله المستقبل".

أرني سلوت: من المحبط دائمًا الخسارة على أرضنا من فرق القاع

وبسؤاله عن بداية الفريق هذا الموسم، أجاب مدرب ليفربول "أعتقد أنها كانت بداية إيجابية، مع خيبة الأمل الصغيرة من الخسارة أمام نوتينغهام فورست، من المحبط دائمًا الخسارة على أرضنا، خاصة مع فريق لا ينافس على المراكز الأربعة الأولى، لكن لا أحد يعرف أبدًا ما سيفعله فورست هذا الموسم".

وتابع "بشكل عام كانت بداية جيدة ولكنها ليست مثالية، أسلوبنا في اللعب، الطريقة التي نلعب بها هي أسلوب اعتدتم عليه منذ ما يقرب من 9 سنوات".

وأكمل "الحفاظ على النتائج أمر جيد، مرة أخرى يجب أن أذكر أن قائمة المباريات كانت جيدة بالنسبة لنا".

عن المستوي المميز الذي يقدمه لويس دياز مع الفريق، أجاب مدرب ليفربول "لاعب رائع بمثل جودته سيسجل الأهداف دائمًا ".

وحول جاهزية البرازيلي أليسون، قال أرني سلوت "وبالطبع نحن سعداء حقًا بعودة أليسون ولكنني أريد التأكيد على حقيقة أن كليهير قدم أداءً جيدًا حقًا في المباراتين اللتين كان فيهما حارسًا لنا، لذا فهذا مثال آخر على امتلاكي لخيارين جيدين، وأعتقد حتى ثلاثة خيارات، في مواقع معينة".

وأختتم مدرب ليفربول حديثه، قائلًا "أليسون تدرب أمس على جزء من تدريبنا مع المجموعة، لذلك نتوقع منه أن يخوض التدريب بأكمله اليوم، لذا، نعتقد أنه متاح ولكن بالطبع يتعين علينا التدرب اليوم".

ويحل ليفربول ضيفا ثقيلا علي نظيره وولفرهامبتون غدًا السبت، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، علي أرضية استاد مولينيو، ضمن فعاليات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".