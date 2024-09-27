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أحمد جودة - القاهرة - قرر المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، استبعاد خمسة لاعبين من قائمة الفريق المشاركة في مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي، المقررة مساء اليوم على ملعب المملكة أرينا.

استبعاد 5 لاعبين من قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يحق لكل فريق الاعتماد على 20 لاعب فقط في مثل هذه المباريات.

وشمل قرار المدرب استبعاد محمود حمدي الونش (مدافع) بسبب الإصابة، بالإضافة إلى محمد السيد وأحمد محمود، كما تم استبعاد الحارس محمد صبحي الذي تعرض لإصابة قبل قليل، وناصر منسي مهاجم الفريق.

واختتم نادي الزمالك تدريباته الجماعية مساء الخميس، استعدادًا لمواجهة الأهلي في نهائي السوبر الأفريقي.

وجاءت قائمة الفريق الموجودة في الرياض كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي، محمد عواد، محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر، حمزة المثلوثي، محمود حمدي «الونش»، حسام عبد المجيد، مصطفى الزناري، أحمد محمود، محمد حمدي، محمود بنتايك.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، زياد كمال، محمد شحاتة، محمد السيد، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، محمود عبد الرازق «شيكابالا»، مصطفى شلبي، أحمد مصطفى «زيزو»، كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: سيف الجزيري، عمر فرج، حسام أشرف، ناصر منسي.