الرياضة

موعد وصول الزمالك لملعب المملكة أرينا استعدادا للقاء الأهلي في السوبر الإفريقي

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد وصول الزمالك لملعب المملكة أرينا استعدادا للقاء في السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتحرك حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من فندق الإقامة بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية إلى ملعب المملكة أرينا في السابعة مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي المقرر لها التاسعة مساءً.

موعد وصول الزمالك لملعب المملكة أرينا استعدادا للقاء الأهلي في السوبر الإفريقي 

يأتي ذلك بناء على التعليمات المقررة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خلال الاجتماع الفني قبل المباراة، من أجل الوصول في المواعيد المحددة قبل اللقاء.

وكان الزمالك اختتم تدريباته مساء الأمس على ملعب نادي الشباب السعودي استعدادًا للمباراة المرتقبة أمام الأهلي في السوبر الأفريقي.
 

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا