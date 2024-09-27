الرياضة

ركلات ترجيح أم أشواط إضافية.. ماذا يحدث إذا تعادل الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي؟

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ركلات ترجيح أم أشواط إضافية.. ماذا يحدث إذا تعادل والزمالك في السوبر الإفريقي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب الجماهير المصرية والعربية بفارغ الصبر الديربي المرتقب بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، في إطار بطولة كأس السوبر الإفريقي.

سيواجه النادي الأهلي غريمه التقليدي نادي الزمالك في نهائي السوبر الإفريقي، حيث يشارك الأهلي بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا النسخة الأخيرة، بينما يشارك الزمالك بعد تتويجه بلقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويتساءل عشاق الكرة المصرية عن مصير المباراة في حال انتهت بالتعادل بين الفريقين.

ركلات الترجيح تحدد الفائز في حالة التعادل

تنص لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على أن مباراة كأس السوبر تُلعب على شوطين، كل منهما يمتد لـ45 دقيقة.

وإذا تعادل الفريقان بعد انتهاء الوقت الأصلي، يتم اللجوء مباشرةً إلى ركلات الترجيح لتحديد الفائز، دون الحاجة لخوض أشواط إضافية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا