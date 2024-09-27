نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ركلات ترجيح أم أشواط إضافية.. ماذا يحدث إذا تعادل الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب الجماهير المصرية والعربية بفارغ الصبر الديربي المرتقب بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، في إطار بطولة كأس السوبر الإفريقي.

سيواجه النادي الأهلي غريمه التقليدي نادي الزمالك في نهائي السوبر الإفريقي، حيث يشارك الأهلي بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا النسخة الأخيرة، بينما يشارك الزمالك بعد تتويجه بلقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويتساءل عشاق الكرة المصرية عن مصير المباراة في حال انتهت بالتعادل بين الفريقين.

ركلات الترجيح تحدد الفائز في حالة التعادل

تنص لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على أن مباراة كأس السوبر تُلعب على شوطين، كل منهما يمتد لـ45 دقيقة.

وإذا تعادل الفريقان بعد انتهاء الوقت الأصلي، يتم اللجوء مباشرةً إلى ركلات الترجيح لتحديد الفائز، دون الحاجة لخوض أشواط إضافية.