"السوبر يُعيد المشهد إلى المملكة".. صحف السعودية تتغنى بديربي القاهرة بين الأهلي والزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - لا صوت يعلو فوق الصوت القمة، ساعات قليلة تفصلنا عن مشاهدة الديربي الأقوى في إفريقيا والوطن العربي، حيث تستضيف الأراضي السعودية نهائي كأس السوبر الإفريقي بين النادي الأهلي وغريمه التقليدي نادي الزمالك.

صحف السعودية تتغنى بديربي القاهرة بين الأهلي والزمالك

حدث تاريخي يُقام على أراضي المملكة العربية السعودية، حيث تغنت الصحف السعودية في صفحاتها صباح اليوم، بنهائي السوبر الإفريقي، مشيرة إلى أن السوبر الإفريقي يعيد المشهد الرياضي إلى السعودية.

صحيفة "عكاظ" كتبت بعنوان: "السوبر الأفريقي: الرياض تحتضن الأهلي والزمالك"، مشيرة إلى أن السعودية تستضيف البطولة القارية للمرة الثانية على التوالي بعد أن شهدت نسخة 2023 بين الأهلي واتحاد العاصمة في الطائف.

من جهتها، اختارت صحيفة "الشرق الأوسط" عنوانًا: "كأس السوبر الأفريقي: ذكريات 94 ونهائي القرن تسيطر على قمة الأهلي والزمالك"، موضحة أن المباراة تأخذ طابعًا خاصًا على المستوى القاري، حيث سيتنافس الفريقان المصريان على لقب السوبر للمرة الثانية في غضون ثلاث نهائيات.

أما صحيفة "اليوم"، فقد أبرزت في عنوانها: "السوبر الأفريقي يعيد السعودية إلى المشهد الرياضي القاري"، مشيرة إلى أن الرياض تستضيف البطولة مجددًا بعد استضافة الطائف لنسخة العام الماضي التي انتهت بفوز اتحاد العاصمة الجزائري على الأهلي المصري بهدف نظيف.