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أحمد جودة - القاهرة - كرّم روي بيكر، رئيس الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج، محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسيج على هامش بطولة كأس العالم للأندية للكيك بوكسينج المقامة بدولة أوزبكستان خلال الفترة من 24 إلى 29 سبتمبر الجاري.

رئيس الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج يكرم محمد صبيح على هامش كأس العالم للأندية

وحرص رئيس الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج، ورئيس الاتحاد الأوزباكستاني للكيك بوكسينج، ورئيس اللجنة الأولمبية الأوزباكستانية بتكريم محمد صبيح بعد النجاحات التتي حققتها مصر في مختلف البطولات التي شاركت فيها على مدار السنوات الماضية.

وقام محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج بشكر رئيس الاتحاد الدولي للعبة على تلك اللافتة الرائعة منه على تكريمه وسط رؤساء الاتحادات للعبة من مختلف دول العالم تقديرا على جهوده المبذولة في نشر اللعبة وهو ما تحقق بالفعل حيث أصبح الكيك بوكسينج أكبر لعبة نزالية في مصر في فترة وجيزة لم تتخطى عدة سنوات.

وتشارك مصر في بطولة كأس العالم للأندية للكيك بوكسينج والمقامه بدولة أوزبكستان خلال الفترة من 24 إلي 29 سبتمبر 2024 ببعثة مكونة من محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج ورئيس الوفد، أحمد حمدان، مدرب منتخبات أسيوط، أحمد إبراهيم ممثلًا للتحكيم المصري بالبطولة، مريم يحيى مدرب نادي لويرز، واللاعبين كيرلس إيهاب مركز شباب درنكه بأسيوط، ومن نادي لويرز ياسين محمد، ياسين محمود واللاعب أحمد إبراهيم الخولي من نادي عمال طنطا.