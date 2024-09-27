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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الاتحاد المصري للمواي تاي برئاسة محمد إبراهيم دورة المدربين الدولية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة ووزارة الخارجية التايلاندية في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر الجاري.

مصر تستضيف دورة المدربين الدولية للمواي تاي بحضور رئيس الاتحاد الدولي

ويحضر في دورة المدربين الدولية السيد استيفان فوكس رئيس الاتحاد الدولي للمواي تاي ووفد دبلوماسي من وزارة الخارجية التايلاندية و5 خبراء من تايلاند مع اشتراك نحو 300 مدرب للحصول على الشهادة الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمواي تاي.

وكشف محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي أنه تم الاتفاق على استضافة مصر لدورة المدربين الدولية خلال بطولة العالم التي أقيمت في تايلاند مؤخرا وتم تسليط الأضواء على مصر كون مصر استطاعت ان تنافس بقوة في المواي تاي كما جاءت في ظل احتفال تايلاند بمرور 70 عاما على العلاقات المصرية التايلاندية.

وتابع رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي أنه تم التنسيق في إقامة دورة المدربين الدولية أيضا مع السفارة المصرية في تايلاند والسفارة التايلاندية في القاهرة.

وعلى هامش إقامة دورة المدربين الدولية سوف يتمكن اللاعبين من التدريب مع خبراء اللعبة على أحداث الأساليب القتالية الدولية مع توحيد المصطلحات المستخدمة في رياضة المواي تاي.