نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إصابة حارس الزمالك قبل ساعات من مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مصدر من داخل نادي الزمالك أن محمد صبحي، حارس مرمى الفريق، تعرض لإصابة عضلية خلال تدريباته الأخيرة، قبل مواجهة الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي التي ستقام اليوم الجمعة على استاد "المملكة أرينا".

عاجل.. إصابة حارس الزمالك قبل ساعات من مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

وأكد المصدر خللل تصريحات صحفية، أن محمد عواد هو المرشح الأول لحراسة مرمى الزمالك في مباراة اليوم، بعد إصابة صبحي في تدريبات الأمس. كما أضاف أن الحارس الشاب محمود الشناوي سيكون على مقاعد البدلاء.

ويعاني الزمالك من غيابات عديدة في هذه المباراة، أبرزها محمود حمدي "الونش" وأحمد حمدي للإصابة، وأحمد فتوح لعدم الجاهزية.

بالإضافة إلى غيابات لأسباب فنية تشمل أحمد مجدي، وسامسون أكينيولا، وسيد عبد الله "نيمار"، وسيدي ندياي، وعمر عبد العزيز، وأحمد عبد الرحيم "إيشو"، ومحمد عاطف، وحسن أبو المعاطي.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: عمر جابر، حسام عبدالمجيد، حمزة المثلوثي، محمد حمدي

الوسط: نبيل عماد دونجا، ناصر ماهر، عبدالله السعيد

الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - أحمد مصطفى زيزو.

