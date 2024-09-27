نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الخليج امام الاتحاد في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر نادي الخليج مواجهة قوية أمام الاتحاد وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الجولة الخامسة من عمر دوري روشن.

ويحتل الخليج المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط بعد مرور 4 جولات لم يحقق فيهم سوى فوز وحيد كما ودع بطولة كأس الملك على يد الطائي بعدما خسر بخمسة أهداف مقابل هدفين.

بينما على الجانب الاخر يأمل العميد إلى العودة لسكة الانتصارات سريعًا، عقب الهزيمة في الجولة الماضية على يد الهلال بثلاثة أهداف.

تشكيل الخليج المتوقع لمواجهة الاتحاد

في حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش.

خط الدفاع: سعيد حمسل- محمد الخبراني- عبدالله الفهد- بيدرو ريبوتشو.

خط الوسط: منصور حمزي- واهب صالح– خالد السميري.

وفي الهجوم: خالد ناري- فابيو مارتينيز– محمد شريف.

موعد مباراة الاتحاد السعودي أمام نظيره الخليج والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية وتتولى مجموعة القنوات السعودية SSC نقل المباراة كونها الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط والسعودية.