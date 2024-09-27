نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاتحاد امام الخليج في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي الخليج أمام الاتحاد وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الجولة الخامسة من عمر دوري روشن.

ويحتل الخليج المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط بعد مرور 4 جولات لم يحقق فيهم سوى فوز وحيد كما ودع بطولة كأس الملك على يد الطائي بعدما خسر بخمسة أهداف مقابل هدفين.

بينما على الجانب الاخر يأمل العميد إلى العودة لسكة الانتصارات سريعًا، عقب الهزيمة في الجولة الماضية على يد الهلال بثلاثة أهداف.

تشكيل الاتحاد السعودي أمام الخليج

حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش.

خط الدفاع: ماريو ميتاي، حسن كادش، عبدالإله العمري، فواز الصقور.

خط الوسط: كانتي، فابينيو، حسام عوار.

خط الهجوم: موسي ديابي، بيرجوين، كريم بنزيما.

موعد مباراة الاتحاد السعودي أمام نظيره الخليج والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية وتتولى مجموعة القنوات السعودية SSC نقل المباراة كونها الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط والسعودية.