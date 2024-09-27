نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد والخليج في الدوري السعودي والقناة الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة نظيره فريق الخليج يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر الحالي بستاد الجوهرة المشعة في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة 5 من دوري روشن السعودي.
موعد مباراة الاتحاد والخليج
وتنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد والخليج مساء الجمعة في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.
ترتيب الاتحاد والخليج
ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثاني كوصيفا بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعد تحقيق ثلاثة فوز ولم يتعادل وخسر لقاء بينما يأتي الخليج في المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط حيث انتصر بلقاء وتعادل مرة وهزم مرتين.
القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والخليج
تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.
القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.