نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد والخليج في الدوري السعودي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة نظيره فريق الخليج يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر الحالي بستاد الجوهرة المشعة في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة 5 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الاتحاد والخليج

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد والخليج مساء الجمعة في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

ترتيب الاتحاد والخليج

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثاني كوصيفا بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعد تحقيق ثلاثة فوز ولم يتعادل وخسر لقاء بينما يأتي الخليج في المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط حيث انتصر بلقاء وتعادل مرة وهزم مرتين.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والخليج

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.