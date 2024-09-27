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أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، إقامة مران خفيف للاعبين في فندق الإقامة، وذلك استعدادًا لمواجهة الزمالك، مساء اليوم الجمعة، في بطولة كأس السوبر الإفريقي، والمقرر إقامته على ملعب المملكة آرينا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

مران خفيف للأهلي قبل مواجهة الزمالك في كأس السوبر الأفريقي

ومن المقرر إقامة مران الفريق في تمام الحادية عشرة والنصف، ويعقبه أداء اللاعبين لصلاة الجمعة داخل فندق الإقامة أيضًا.

وتنطلق مواجهة الأهلي والزمالك في التاسعة مساءً على استاد المملكة آرينا بالرياض، ويديرها الحكم الليبي معتز الشلماني.

