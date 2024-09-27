نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الايطالي قبل مباريات اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب محبي وعشاق الكرة الإيطالية مواعيد مباريات الدوري الإيطالي في الموسم الحالي والذي يشهد العديد من المباريات القوية سواء على مستوى النتيجة أو الآداء الفني تحديدا مباريات الديربي أبرزها مباراة ديربي ميلانو.

نجح إنتر ميلان في حصد لقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي بينما جاء ميلان في المركز الثاني واحتل يوفنتوس المركز الثالث وجاء أتالانتا في المركز الرابع في جدول الدوري الإيطالي.

يحتل تورينو صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي برصيد 11 نقطة حتى الآن ويأتي نابولي واودينيزي في المركزين الثاني والثالث برصيد 10 نقاط على الترتيب وجاء يوفنتوس وامبولي في المركزين الرابع والخامس برصيد 9 نقاط على الترتيب.

جدول ترتيب الدوري الايطالي قبل مباريات اليوم

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب الدوري الإيطالي حتى الآن..

1 - تورينو 11 نقطة

2 - نابولي 10 نقطة

3- أودينيزي 10 نقطة

4- يوفنتوس 9 نقطة

5- إمبولي 9 نقطة

6 - إنتر ميلان 8 نقاط

7 - ميلان 8 نقاط

8 - لاتسيو 7 نقاط

9 - روما 6 نقاط

10 - هيلاس فيرونا 6 نقاط

11 - فيورنتينا 6 نقاط

12 - أتالانتا 6 نقاط

13 - بولونيا 6 نقاط

14 - بارما 5 نقاط

15 - كومو 5 نقاط

16 - جنوى 5 نقاط

17 - ليتشي 5 نقاط

18 - فينيزيا 4 نقاط

19 - مونزا 3 نقاط

20 - كالياري نقطتين