نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوي السعودي قبل مباريات اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفتح اليوم مباريات الجولة الخامسة من عمر الدوري السعودي "دوري روشن" والذي ينتظر مواجهات قوية ومثيرة. ويتصدر الهلال ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة ليكون صاحب الرقم القياسي بلا هزيمة. جدول ترتيب الدوي السعودي قبل مباريات اليوم ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي ترتيب الدوري السعودي قبل انطلاق مباريات جولته الخامسة ليكون الترتيب كالاتي:- 1-الهلال: 12 نقطة 2-الاتحاد: 9 نقاط 3-الشباب: 9 نقاط 4-الاتفاق: 9 نقاط 5-النصر: 8 نقاط 6-الأهلي: 7 نقاط 7-القادسية: 7 نقاط 8-الرياض: 7 نقاط 9-التعاون: 6 نقاط 10-الرائد: 4 نقاط 11-الخلود: 4 نقاط 12-العروبة: 4 نقاط 13-الخليج: 4 نقاط 14-الوحدة: 4 نقاط 15-ضمك: 3 نقاط 16-الفتح: 3 نقاط 17-الأخدود:نقطة 18- الفيحاء: نقطة