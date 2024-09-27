نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر والوحدة في الدوري السعودي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم السعودية مباراة النصر والوحدة وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي في الموسم الحالي.

موعد مباراة النصر والوحدة في الدوري السعودي

من المقرر أن تقام مباراة النصر والوحدة يوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 على ملعب الأول بارك معقل النصر وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة والثلث مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة السابعة والثلث مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تقوم شبكة قنوات SSC السعودية بنقل مباريات الدوري السعودي، حيث يمكن مشاهدة مباراة النصر والوحدة عبر قناة SSC Sports.

موقف النصر والوحدة في جدول الدوري السعودي

احتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 82 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 26 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر 4 مباريات.

في حين احتل الوحدة المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 36 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 6 مباريات وخسر 18 مباراة.

فاز النصر على الاتفاق بثلاثية نظيفة في الجولة الرابعة من الدوري السعودي بينما خسر الوحدة من الاتحاد بسبعة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

يحتل النصر المركز الخامس برصيد 8 نقاط في جدول الدوري السعودي بينما يحتل الوحدة المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط.