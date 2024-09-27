نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الكرة المصرية السابق: عمر جابر الأفضل لمركز الظهير الأيسر.. وأتوقع تألق هؤلاء في السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد طارق السعيد نجم الكرة المصرية السابق، أن مواجهة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك بالتأكيد ستحظى بمتابعة كبيرة في الدول العربية خصوصًا من الإماراتيين الذين يتابعون الفريق الأحمر قبل لقاء العين الإماراتي، مؤكدًا أن فريق العين يضم لاعبين مميزين وحقق انتصارات مميزة في دوري أبطال آسيا، لكن كفة المارد الأحمر هي الأرجح لأنه سيلعب وسط أرضه وجماهيره في القاهرة.

تصريحات طارق السعيد

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "نتمنى أن تخرج المباراة بشكل جيد وتليق بسمعة الكرة المصرية، وجوزيه جوميز مدرب الزمالك لن يُغامر بمشاركة محمد حمدي أو بنتايك في المباراة بشكل أساسي، خصوصًا أنها مباراة صعبة وقد تُنهي مسيرة أي لاعب، وأعتقد أنه سيدفع بـ عمر جابر في مركز الظهير الايسر الذي خاض المواجهة الأخيرة بالكونفدرالية في نفس المركز".

وأضاف: "بالنسة لي، مشاركة عمر جابر ظهير أيسر لن تكون مفاجأة، وهو لاعب يمتلك خبرات كبيرة، وسبق ولعب في مباريات كثيرة في هذا المركز، والدفع بمحمد حمدي في أول مباراة بقميص الزمالك أمام الأهلي وفي بطولة قارية، سيكون أمر صعب، لو أنا المدير الفني سألعب بـ(عمر جابر)، وكولر رفض المجازفة بـ كريم الدبيس بعد إصابة علي معلول، ودفع بكريم فؤاد بدلا منه".

وأكمل: "هناك البعض يخشى من مشاركة أي لاعب صغير وجديد في لقاءات القمة خوفًا من عدم تقديم الأداء المرجو، ويتم أخذ انطباع سيئ عنه".

وتابع: "أتوقع تألق بعض اللاعبين في الفريقين منهم زيزو ومصطفى شلبي مع عبدالله السعيد في الزمالك وهم قادرين على صناعة الفارق هجوميًا، بينما في الأهلي هناك وسام أبوعلي الهداف المميز وإمام عاشور أصبح متمرس في البطولات".

وزاد: "من الصعب توقع النتيجة، ولكن من سيسجل مبكرًا سيكون حظوظه أكبر في حسم اللقب لصالحه، شاركت في العديد من لقاءات الأهلي والزمالك، وصنعت أهداف لحسام حسن وجمال حمزة في الأبيض والأخير كان يتألق في لقاءات القمة، وهو من اللاعبين الذين لم يحصلوا على حقهم وهو من النجوم الكبار".

وأتم: "اللاعبين المصريين أصبحوا متعطشين لرؤية الأجواء الجماهيرية والتنظيم المميز، وهو ما يجعل إقامة المباريات خارج مصر لها شكل مختلف، والأجواء في السعودية رائعة وكل لاعب يريد تقديم أفضل ما لديه في وجود تشجيع ودعم جماهيري يمنحه الثقة في نفسه وكل لاعب يتمنى اللعب والمشاركة بالتأكيد في السوبر الإفريقي".

