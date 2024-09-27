نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف تشكيل الزمالك ضد الأهلي في السوبر الافريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف الإعلامي مدحت شلبي، عن ملامح التشكيل الذي سيخوض به الزمالك مواجهة الأهلي في كأس السوبر الإفريقي، خلال المباراة التي ستقام في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

مدحت شلبي يكشف تشكيل الزمالك

وقال مدحت شلبي في تصريحات تلفزيونية: الجهاز الفني للزمالك استقر على تواجد الثنائي محمد شحاتة ونبيل عماد دونجا في وسط الملعب.

وأضاف: هناك مفاضلة بين أحد الثنائي عبد الله السعيد وناصر ماهر لتواجد أحدهما في التشكيلة الأساسية للأبيض.

وأكمل: الجهاز الفني للزمالك يميل إلى الدفع بمصطفى شلبي في التشكيلة الأساسية، خاصة وأنه يجيد أداء الأدوار الدفاعية والهجومية، بجانب الثنائي سيف الدين الجزيري وأحمد سيد زيزو.

وأختتم: هناك مفاضلة بين محمد حمدي ومحمود بيناتيج لتواجد أحدهما في مركز الظهير الأيسر، وأن كان الأقرب مشاركة "حمدي" الذي سبق وشارك أمام الأهلي خلال فترة تواجده في إنبي.

