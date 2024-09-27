نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام البدري يحذر الأهلي من ثنائي الزمالك في القمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



قدم حسام البدري نجم الأهلي السابق، نصيحة لمحمد هاني الظهير الأيمن للأحمر قبل لقاء الزمالك في السوبر الإفريقي، والذي سيقام يوم الجمعة 27 سبتمبر.

تصريحات حسام البدري

وقال البدري خلال تصريحات تلفزيونية: أنصح محمد هاني بعدم السرحان والتمركز الجيد خاصة وأن الزمالك يمتلك لاعبين أصحاب سرعات عالية جدًا، كما أنه يحتاج إلى مساندة دفاعية من باقي زملائه في الفريق.

وأكمل: يجب على لاعبي الأهلي والزمالك ضبط النفس في ظل الأحاديث الكثيرة عن اللقاء، وأطالب بتأهيل اللاعبين نفسيًا قبل بداية المباراة، والأهلي يمر في الفترة الحالية بمرحلة استقرار فني والتغيير في التشكيلة الأساسية سيكون في أضيق الحدود.

وأردف: أكرم توفيق ومروان عطية سيكون لهما دورًا هامًا لإيقاف خطورة أحمد سيد زيزو، وسيف الدين الجزيري يجيد استغلال أخطاء المدافعين.

واختتم: أتمنى مشاركة ناصر ماهر في التشكيلة الأساسية للأهلي، لأنه سيكون أقل خطورة على الأحمر من عبد الله السعيد الذي يمتلك قدرات عالية في التسديد من خارج المنطقة بجانب التمريرات الحاسمة لزملائه في الفريق.

