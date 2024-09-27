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أحمد جودة - القاهرة -

يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، هدف نادي أتلتيكو مدريد في شباك سيلتا فيجو ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني لهذه النسخة.

هدف جوليان ألفاريز في شباك سيلتا فيجو بالدوري الإسباني

وأقيمت المباراة بين أتلتيكو مدريد وسيلتا فيجو اليوم الجمعة لحساب منافسات الجولة السابعة من عمر الليجا الإسبانية.

وسجل جوليان ألفاريز هدف الروخي بلانكوس الأول والوحيد في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الثاني بواسطة كرة مميزة قدمها له أنطوان جريزمان نجم الفريق.

ودخل أتلتيكو مدريد مباراته أمام سيلتا فيجو بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى:- أوبلاك

خط الدفاع: مولينا، خيمينيز، مندافا، نورماند

خط الوسط: يورينتي، كوكي، كالاجير، سيميوني.

خط الهجوم: جريزمان، سورلوث

