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أحمد جودة - القاهرة -

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة علي ماهر، سلسلة تدعيمات الفريق استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

المصري يتعاقد مع السنغالي بابي بادجي مهاجم المغرب التطواني

أنهت إدارة المصري صفقتها التاسعة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وذلك بالتعاقد مع السنغالي بابي بادجي لاعب فريق المغرب التطواني السابق بعقد يمتد لموسمين وينتهي بنهاية موسم 2026/2025 مع إمكانية تمديد التعاقد لموسم آخر حسب رغبة النادي المصري.

الجدير بالذكر أن اللاعب بابي بادجي - والذي يشغل مركز رأس الحربة ويجيد كذلك اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر - يبلغ من العمر 25 عامًا وهو أحد ناشئي أكاديمية جينيراسيون فوت السنغالية التي أخرجت غالبية مواهب السنغال إلى العالم، قبل أن ينتقل إلى المغرب التطواني ويبزغ بين صفوفه بإحرازه لعشرة أهداف خلال الموسم الأخير جعلته يحتل صدارة هدافي الفريق بالدوري وكذلك المركز السادس في قائمة هدافي الدوري المغربي.

