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أحمد جودة - القاهرة - أبدى سيباستيان هونيس، مدرب شتوتجارت، تأييده لتولي حارسه ألكسندر نوبل حماية عرين منتخب ألمانيا، بشكل أساسي.

خليفة نوير.. مدرب شتوتجارت يفضل نوبل على لينو

وأعلن مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، اعتزاله اللعب الدولي عقب بطولة أمم أوروبا الأخيرة.

كما يغيب مارك أندريه تير شتيجن، الحارس الأول الجديد لمنتخب ألمانيا، لعدة أشهر بعد إصابة في ركبته، تعرض لها مع فريقه برشلونة.

وقال هونيس للصحفيين، اليوم الخميس، عندما سئل بشأن نوبل: "بالطبع يجب ذكره في هذا الحديث، نوبل سيقدم الكثير كحارس أساسي لمنتخب ألمانيا.. أثق في أنه سيقدم أداء جيدا في هذا الدور".

ويبدو أوليفر باومان، حارس مرمى هوفنهايم الألماني، الذي سبق أن تولى هونيس تدريبه، أحد أبرز المرشحين أيضا لحراسة عرين منتخب ألمانيا، بعدما كان الحارس الثالث في الفريق، خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية الأخيرة (يورو 2024).

كما يعتبر بيرند لينو، حارس فولهام الإنجليزي، خيارا آخر ليوليان ناجلسمان، مدرب الماكينات، الذي سيعلن الخميس المقبل قائمة الفريق لمباراتي البوسنة والهرسك وهولندا، المقررتين في تشرين الأول/أكتوبر المقبل بدوري أمم أوروبا.