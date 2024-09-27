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أحمد جودة - القاهرة - حصل الإسباني تشابي ألونسو على جائزة أفضل مدرب في البوندسليجا، من قبل الاتحاد الألماني لكرة القدم، وذلك تقديرا لعمله على رأس القيادة الفنية لباير ليفركوزن، الذي فاز معه بثنائية الدوري والكأس في الموسم الماضي.

ألونسو وفيرتز يتربعان على عرش البوندسليجا

وأقيم حفل توزيع الجوائز، أمس الأربعاء، في ملعب التدريب الخاص بالنادي الألماني.

وتم منح الجائزة، التي يطلق عليها اسم ”مقعد البدلاء الفضي“، بعد حصول ألونسو على 84.1% من الأصوات.

وشارك في التصويت جميع لاعبي البوندسليجا (الدرجة الأولى)، بالإضافة إلى الدرجة الثانية والثالثة والدوريات الإقليمية، وجميع أعضاء رابطة الأندية الألمانية.

وبالإضافة إلى المدرب الإسباني، تم اختيار فلوريان فيرتز - الذي اختير كأفضل لاعب - وجرانيت تشاكا وجوناثان تاه وأليخاندرو جريمالدو وجيريمي فريمبونج، نجوم ليفركوزن، ضمن أفضل 11 لاعبا في الدوري الألماني بالموسم الماضي.

