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أحمد جودة - القاهرة - أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الخميس، تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة للمحليين، لكل من الثلاثي كينيا وأوغندا وتنزانيا.

رسميا.. تنظيم ثلاثي لأمم إفريقيا للمحليين

وتقتصر المشاركة في منافسات كأس الأمم الأفريقية للمحليين، على اللاعبين الذين لا يدافعون عن ألوان المنتخب الأول في بلادهم.

وذكر الكاف عبر موقعه الرسمي، أن البطولة القارية ستقام في تلك الدول، خلال الفترة من الأول إلى 28 شباط/فبراير 2025.

وأضاف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "سيتم تأكيد الملاعب المضيفة، وكذلك أماكن التدريب في الوقت المناسب".

وتوجت السنغال بكأس الأمم الأفريقية للمحليين الأخيرة، التي أقيمت في الجزائر، خلال العام الماضي 2023، بفوزها على الدولة المضيفة 5-4 بركلات الترجيح، في المباراة النهائية للبطولة.

