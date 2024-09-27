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أحمد جودة - القاهرة - يسير العديد من لاعبي بودو جليمت النرويجي، على الأقدام، إلى الملعب في البطولات المحلية، لكن في المنافسات الأوروبية يكون على الفريق، ركوب حافلة، الأمر الذي أدى إلى قطع الفريق مسافة 220 مترا أمس الأربعاء.

واقعة طريفة تسبق مباراة أوروبية

وحدث ذلك الموقف قبل المباراة التي فاز فيها بودو جليمت على بورتو بنتيجة 3-2 أمس الأربعاء في الدوري الأوروبي، وفق ما ذكرت قناة إن أر كي.

وقالت القناة إن الفريق وطاقمه الفني والإداري، قاموا بركوب الحافلة أمام مبنى السلطات العامة، ثم توجهوا إلى ملعب الفريق في دقيقة واحدة.

وأضاف ترولس بيركة مدير بودو جليمت، في تصريحات لقناة إن أر كي "اليويفا رغب في أن نصل معا".

من جانبه، قال المدافع فيلادس نيلسن "ربما يكون ذلك غريبا نوعا ما بالحافلة، لكن ذلك من أجل أن نكون أكثر راحة لمدة 30 ثانية، الأمر يتعلق بالشعور بالوحدة والذهاب معا إلى المباراة".

وكان الأمر أسهل نوعا ما بالنسبة للمغادرة، نظرا لأن اليويفا ليس لديه لوائح خاصة بشأن مغادرة الملعب.

