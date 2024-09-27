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أحمد جودة - القاهرة - ظهر الإسباني جولين لوبيتيجي، المدير الفني لوست هام يونايتد، يسير على عكازات وذلك بعد تعرضه لإصابة خطيرة في المنطقة الفنية خلال مباراة فريقه أمام ليفربول، والتي خسرها في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة.

فولكروج خارج حسابات لوبيتيجي

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن المدرب الإسباني تعرض لإصابة في ربلة الساق، وذلك حينما قفز من شدة الغضب لضياع أحد الفرص في المباراة التي خسرها فريقه (1-5) في ملعب "أنفيلد".

وسار لوبيتيجي بحذر حول مركز تدريبات وست هام، اليوم الخميس، ويبدو أنه سيواصل الاعتماد على العكازات عندما يتوجه الفريق لخوض مواجهة برينتفورد بعد غدا السبت.

وقال لوبيتيجي، الذي عانى وست هام منذ توليه منصب المدير الفني بداية هذا الموسم، مازحا في مؤتمر صحفي: "لن أستطيع خوض تلك المباراة بالتأكيد.. أعاني من إصابة بسيطة في ربلة الساق، لكن ذلك ليس مهما، أنا لا ألعب لذلك هذا ليس مهما".

وبالنسبة للاعبين المصابين، يواصل المهاجم الألماني نيكلاس فولكروج التعافي من الانتكاسة، التي تعرض لها خلال تعافيه من إصابة في وتر أخيل وساقه، والتي أبعدته عن آخر 3 مباريات للفريق.

وأوضح المدرب الإسباني: "فولكروج ليس متاحا للمشاركة حتى الآن.. الحقيقة هي أنني لا أعرف ذلك، اعتقدنا أنه قد يكون جاهزا للمشاركة هذا الأسبوع لكن للأسف لم يحدث ذلك ولهذا علينا الانتظار".

وتابع المدير الفني لوست هام يونايتد: "نيكلاس فولكروج يعاني من مشكلة في وتر أخيل، أنها إصابة بسيطة وليست مشكلة، لكنه سيظل خارج الحسابات الآن".