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أحمد جودة - القاهرة - أكد ظهير أيسر فريق الأهلي المصري، المغربي يحيى عطية الله، اليوم الخميس، أنه بحلم بتحقيق البطولة الأولى في مسيرته مع الفريق الأحمر، حين يواجه الغريم التقليدي الزمالك، غدًا الجمعة، على لقب السوبر الأفريقي في ملعب المملكة أرينا.

يحيى عطية الله: لهذا السبب سنهزم الزمالك

قال عطية الله في فيديو عبر الحساب الرسمي لناديه عبر فيسبوك، اليوم الخميس: "نسعى للفوز على الزمالك لسبب مهم هو إسعاد جماهير الأهلي، التي ستؤازر اللاعبين بكل التأكيد اللاعبين بقوة".

وأضاف: "بعد الفوز في مباراتي ورماهيا الكيني في مستهل مشوار الفريق بدوري أبطال إفريقيا أغلقنا الصفحة تمامًا، وبدأنا في الاستعداد لمواجهة الزمالك على كأس السوبر الأفريقي".

وشدد اللاعب المعار للأهلي هذا الموسم في فترة الانتقالات الصيفية قادمًا من سوتشي الروسي: "طموحنا بالتأكيد تحقيق اللقب، وجميع اللاعبين يدركون حجم المسؤولية، وفي أتم الجاهزية لإسعاد الجمهور".

وأوضح: "لم يسبق لي التتويج بكأس السوبر الأفريقي، لذلك ستكون مواجهة الأهلي ضد الزمالك القادمة لها أهمية مضاعفة بالنسبة لي، من أجل الفوز بالبطولة وتحقيق اللقب".

وتابع: "بعد انتهاء احتفالات تتويج الأهلي بلقب الدوري عن الموسم الماضي، مارسيل كولر تحدث معنا وطالبنا بإغلاق الصفحة تمامًا، والتركيز على مواجهة الزمالك، وإن شاء الله سنبذل قصارى جهدنا في تلك المباراة من أجل تحقيق البطولة".

واختتم: "الهدف الأكبر بالنسبة لي هو تحقيق اللقب الأول مع الأهلي، وإسعاد الجماهير التي ستحضر لمؤازرة اللاعبين، وسعدت كثيرًا بالإشادة التي حصلت عليها بعدما شاركت في مواجهتي غورماهيا، ولا يزال لدي الكثير".

