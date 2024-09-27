نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأجيل تطبيق تقنية التسلل شبه الآلية في "البريميير ليج" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علمت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا، اليوم الخميس، أن التقنية شبه الآلية للتسلل ربما لن يتم تطبيقها في بطولة الدوري الإنجليزي حتى العام المقبل.

تأجيل تطبيق تقنية التسلل شبه الآلية في "البريميير ليج"

وافقت الأندية في أبريل (نيسان) الماضي على تطبيق التقنية، وكان من المقرر استخدامها بعد روزنامة المباريات الدولية هذا الخريف.

وكان أكتوبر (تشرين الأول) هو الموعد الأكثر ترجيحًا لتطبيق التقنية، لكن الآن بات من المؤكد عدم جاهزية تطبيق التقنية حتى بحلول منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ومن المتوقع حدوث ذلك في الشتاء.

وسعى المسؤولون في رابطة الدوري الإنجليزي إلى إدارة التوقعات بشأن موعد تطبيق التقنية، من خلال اجتماع للأندية في وسط لندن اليوم الخميس، في الوقت الذي لازالت فيه التقنية تخضع لبعض الاختبارات.

وترى رابطة الدوري الإنجليزي أنه يمكن أن تكون تلك التقنية أسرع من عمل تقنية (الفار)، بمقدار 31 ثانية، كما أحيطت الأندية ببعض التحديثات الإيجابية في سعي الرابطة لتطوير التحكيم والتزامات الحكام، وكذلك سلوك اللاعبين تجاههم.