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أحمد جودة - القاهرة - قال مهاجم بايرن ميونخ المخضرم، توماس مولر، أن مواجهة فريقه أمام باير ليفركوزن، بطل الدوري الألماني، السبت المقبل على استاد أليانز أرينا ستكون "مثيرة حتى الدقيقة الأخيرة".

مولر: ليفركوزن لا يستسلم أبدا

وصرح مولر لوسائل إعلام النادي البافاري "في كل مرة تلعب فيها ضد ليفركوزن حاليا، فإنك تواجه خصما صعبا حقا. إنهم يعرفون كيفية لعب كرة القدم ويعرفون كيف يعانون ولديهم عقلية الفوز ولا يستسلمون أبدا. إذا احتاج ليفركوزن لتسجيل هدف آخر فسيواصل طرق الباب حتى يفتحه أحد".

وأشاد مولر، اللاعب الأكثر خوضا للمباريات في تاريخ النادي البافاري بـ "كلا الفريقين"، قائلا "كلاهما يجعلان قلوب متابعي البوندسليجا تنبض بشكل أسرع، وهما في حالة جيدة وقد سجلا العديد من الأهداف".

وعن مستوى اللعب الذي ظهر به فريقه تحت قيادة المدرب الجديد فينسنت كومباني "الطريقة التي نلعب بها كرة القدم في الوقت الحالي ممتعة. الأهداف هي نتيجة لأسلوب لعبنا. الهيمنة والسيطرة على المنافس، هذا أمر جديد مرة أخرى ويشعرني بالسعادة".

وسجل مولر، الذي أكمل هذا الشهر عامه الـ35، ثلاثة أهداف في ست مباريات هذا الموسم حيث أنه سينتهي عقده بنهايته مع النادي البافاري.

ويتصدر البايرن جدول البوندسليجا بـ12 نقطة من 4 انتصارات، متفوقا بثلاث نقاط عن ليفركوزن الوصيف.

