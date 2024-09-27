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أحمد جودة - القاهرة -

صعد فريق مونزا للدور الثالث في بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، عقب فوزه (3-1) على ضيفه بريشيا، الناشط بدوري الدرجة الثانية، اليوم الخميس، بالدور الثاني للمسابقة.

مونزا يبلغ الدور الثالث لكأس إيطاليا

وتقدم مونزا مبكرا بهدف عن طريق اليوناني جيورجيوس كرياكوبولوس في الدقيقة الخامسة، وسجل زميله ماتيو بيسينا الهدف الثاني في الدقيقة 11.

وأضاف جيانلوكا كابراري الهدف الثالث لمونزا في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، فيما تكفل باتريك نعمة بإحراز هدف بريشيا الوحيد في الدقيقة 68.

ويأتي هذا الفوز، ليرفع نسبيا من معنويات لاعبي مونزا، لا سيما بعد البداية الباهتة للفريق بدوري الدرجة الأولى الإيطالي.

ويقبع مونزا في المركز التاسع عشر (قبل الأخير) حاليا برصيد 3 نقاط، علما بأنه مازال يبحث عن انتصاره الأول في البطولة حتى الآن.